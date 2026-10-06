Папуашвили: Ассамблея Межпарламентского союза является возможностью для того, чтобы в одном месте встретить председателей парламентов стран разных континентов

06.10.2026 15:05





По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, Ассамблея Межпарламентского союза объединяет парламенты около 180 стран и является одним из крупнейших международных парламентских объединений, которое Грузия активно использует для проведения политики непризнания оккупированных территорий.



Папуашвили вместе с парламентской делегацией участвует в 153-й Ассамблее Межпарламентского союза (IPU) в Танзании.



Как отметил Папуашвили, Ассамблея имеет для Грузии особое значение с точки зрения политики непризнания оккупированных территорий. По его словам, в этом году к организации присоединился Науру, с председателем парламента которого грузинская делегация планирует провести встречу.



По объяснению Папуашвили, недавно Науру отменило признание так называемой независимости оккупированных территорий Грузии.



«У меня будет возможность в рамках Ассамблеи говорить о вызовах демократического управления. Конечно, также состоятся двусторонние встречи с парламентскими делегациями стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Эта Ассамблея объединяет парламенты около 180 стран, является одним из крупнейших международных объединений, имеет политическое значение и представляет собой объединение парламентов.



Для нас Ассамблея всегда была важна для того, чтобы активно проводить политику непризнания. В этом году Науру присоединилось к Ассамблее. У нас будет возможность встретиться и с председателем парламента Науру. Вы знаете, что недавно Науру отменило признание так называемой независимости оккупированных территорий и установило с ним дипломатические отношения. Соответственно, для него открылся путь к членству в этой Ассамблее, и у нас будет возможность поговорить и в двустороннем формате и провести ознакомительную встречу.



С географически удалёнными странами лучше иметь непосредственную коммуникацию. Посредством посольств Грузия также не может охватить все страны. Соответственно, эта конференция является возможностью в одном месте увидеть председателей парламентов разных континентов, иметь с ними отношения и в этом плане распространять ту проблематику, которая важна для нас на международно-правовой арене», — заявил Шалва Папуашвили.





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