Гордуладзе: Без исключения все резолюции, принятые в последнее время в отношении Грузии, не стоят цены даже той бумаги, на которой они были напечатаны

06.10.2026 15:06





Без исключения все резолюции, принятые в последнее время в отношении Грузии, не стоят даже той бумаги, на которой эта резолюция была напечатана, — заявил в беседе с журналистами председатель Комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе, комментируя запланированные в Европейском парламенте дебаты по вопросу Грузии и резолюцию.



По его словам, это будет очередная атака на суверенитет Грузии.



«Эмпирический опыт показывает нам, что все резолюции Европейского парламента, без исключения все резолюции, принятые в последнее время в отношении Грузии, не стоят даже той бумаги, на которой эта резолюция была напечатана.



Точно таких же ожиданий мы придерживаемся в отношении новой резолюции. Это будет очередная атака на суверенитет Грузии со стороны тех людей, за которыми стоит сила, желающая, чтобы Грузия использовалась в качестве прокси-государства», — заявил Гордулхадзе.



Напомним, что согласно повестке дня Европейского парламента, дебаты под названием «Попытки правящей партии «Грузинская мечта» запретить оппозиционные партии в Грузии» состоятся 7 октября. Дебаты в Европейском парламенте начнутся в 19:00 по местному времени. Кроме того, 8 октября депутаты Европейского парламента проголосуют по резолюции по данному вопросу.





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