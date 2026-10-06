НПО представили исследование о возможном применении химвеществ в ходе протестов в Грузии

06.10.2026 15:06





В Варшаве на конференции ОБСЕ по человеческому измерению представили исследование о возможном применении химических веществ в ходе акций протеста в Тбилиси в ноябре–декабре 2024 года. Исследование основано на опросе 523 манифестантов.



Респонденты отбирались методом доступной выборки и метода снежного кома. Сбор данных проходил в феврале и марте 2026 года. Опрос сочетал в себе открытые и закрытые вопросы.



Авторы исследования попросили участников вспомнить воздействие химических раздражителей, водометов и перцового спрея на акциях, а также связанные с этим симптомы ухудшения здоровья.



Лишь у части респондентов имелись результаты лабораторных анализов или официальная медицинская документация.



Авторы также подчеркивают, что исследование не устанавливает причинно-следственную связь между конкретным веществом и конкретными последствиями для здоровья, поскольку отсутствовала контрольная группа, не проводился независимый химический анализ примененных веществ и не представлялось возможным определить точную дозу воздействия.



65,2% опрошенных (341 человек) заявили, что ходили на акции каждый день. Наибольшая активность была зафиксирована в ночь с 29 на 30 ноября.



В рамках опроса участники подробно описали спецсредства, примененные против них:



На применение слезоточивого газа указали 61,4% респондентов (321 человек).

Прямой контакт с водометом имели 33,5% (175 человек), а с каплями / водяным аэрозолем — 44,7% (234 человека).

На контакт с перцовым спреем (прямой, частичный или облако взвеси поблизости) указали 53,3% участников (279 человек).

Согласно исследованию, 85,6% опрошенных (448 человек) заявили, что после воздействия у них возник как минимум один симптом ухудшения здоровья.



Респонденты обращали внимание на остаточный токсический эффект веществ на одежде и в окружающей среде: например, когда влажную одежду приносили домой, токсическое действие ощущали также члены семьи и домашние животные. Кроме того, протестующие заметили оставшийся на улицах зеленовато-желтый осадок, который поднимался в воздух и при прохождении по улице вновь вызывал у людей ощущение жжения в дыхательных путях.



33,7% опрошенных (176 человек) сообщили, что как минимум один симптом сохраняется у них даже спустя более 12 месяцев.



Более 233 респондентов подробно описали, как изменилась их повседневная жизнь.



По их свидетельствам, люди теряли продуктивность, с трудом концентрировали внимание.



Некоторые из них потеряли работу или не смогли продолжить учебу. Среди опрошенных были те, чей карьерный путь пострадал напрямую: например, сомелье утратил обоняние, переводчики и юристы не смогли вернуться к прежнему рабочему темпу, а у преподавателей возникли проблемы с голосовыми связками.



Были зафиксированы проявления посттравматического стрессового расстройства, тяжелой депрессии и панических атак. Часть респондентов отмечала, что запах газа, скопления людей или спуск в метро вызывали у них приступы острой тревоги.



Согласно исследованию, из 448 человек с симптомами лишь 149 (33,2%) обратились в медицинские учреждения.



Результаты лабораторных анализов были на руках только у 63 человек (14,0%).



Официальную медицинскую справку («Форма №100» — установленная законом выписка о состоянии здоровья в Грузии) оформили только 53 человека (11,8%).



В исследовании также сообщается о насилии и жестоком обращении со стороны сотрудников правоохранительных органов.



Согласно данным:



Физическое насилие / ненадлежащее обращение: зафиксировали 39,4% опрошенных (206 человек).

Ограничение свободы передвижения: коснулось 56,2% (294 человека).

Административные штрафы: были наложены на 26,2% (137 человек).

Задержание: коснулось 9,9% (52 человека).

Авторы исследования указывают, что выборка не являлась случайной: в опрос могли чаще попадать люди, сильнее пострадавшие от воздействия спецсредств либо более мотивированные рассказать о пережитом опыте. В связи с этим полученные показатели нельзя экстраполировать на всех участников акций.



Кроме того, отмечается, что данные собирались в 2026 году, поэтому респондентам пришлось вспоминать симптомы и обстоятельства воздействия спустя более чем год, что несет в себе потенциальный риск неточностей воспоминаний.



Авторы также подчеркивают, что работа не выявляет прямой причинно-следственной связи между конкретным веществом и клинической картиной, так как отсутствовала контрольная группа, не проводился независимый химический анализ примененных веществ и не была установлена точная доза полученного воздействия.



В выводах исследования утверждается, что эффект от примененных на акциях спецсредств не является «краткосрочным или временным».



Авторы считают необходимым проведение независимого клинического, судебно-медицинского и токсикологического расследования, чтобы установить, какие именно вещества использовались против граждан и соответствовали ли эти действия международным стандартам пропорциональности и законности.





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