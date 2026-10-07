Марта Кос: По Грузии на следующей неделе у нас состоится дискуссия в Совете ЕС по иностранным делам

07.10.2026 17:10





Относительно Грузии мы можем сделать лишь столько, сколько желают сделать государства-члены, - так еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на заседании комитета Европарламента по иностранным делам ответила на вопрос европарламентария о приостановке безвизового режима для Грузии.



В частности, европарламентарий Кшиштоф Брейза в вопросе к Марте Кос отметил, что, согласно информации, полученной из Грузии, приостановка безвизового режима для владельцев дипломатических и официальных паспортов имела очень небольшой эффект. Соответственно, он спросил еврокомиссара, рассматривает ли комиссия более широкую приостановку безвизового режима и существуют ли в Совете реальные шансы на соглашение о целенаправленных санкциях.



«На следующей неделе в FAC (Совете ЕС по иностранным делам) у нас будет конкретная дискуссия в связи с Грузией. Мы можем сделать лишь столько, сколько захотят сделать государства-члены», - заявила Марта Кос.



Для справки, Еврокомиссия приняла подготовительные документы по вопросам расширения, которые пересматривают прежнюю политику расширения, определяют политические ориентиры и действия, необходимые для подготовки к будущему расширению Евросоюза.



В частности, речь идет о четырех странах-кандидатах - Албании, Молдове, Черногории и Украине, для которых Еврокомиссия в рамках пакета по расширению на 2026 год представит ориентировочные дорожные карты.



При этом, как вчера заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, Грузия является страной- кандидатом только на бумаге, и то, что сейчас происходит в Грузии, будет представлено в отчёте по расширению.





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