Кобахидзе назвал искусственной спекуляцией заявления заключенных о применяемом к ним насилии

07.10.2026 17:15





»Были определённые спекуляции, о которых все вы знаете, однако, поскольку эти спекуляции не имели под собой никаких оснований, они не смогли вызвать никакого ажиотажа. Все прекрасно знают, по каким стандартам работает пенитенциарная система», — заявил в Кахетии премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, Министерство юстиции и все соответствующие ведомства полностью контролируют ситуацию.



«Возможно, где-то возникли определённые сложности, однако ситуация абсолютно и полностью контролируема, никаких оснований для нарушения спокойствия нет. Министерство юстиции и все соответствующие ведомства полностью контролируют ситуацию.



На самом деле спекуляции не имели под собой оснований, поэтому всё очень быстро успокоилось. Все прекрасно знают, что происходит в пенитенциарной системе Грузии, как устроена система, по каким стандартам она работает. Поэтому подобные искусственно создаваемые спекуляции не могут иметь никакого успеха. Ситуация полностью находится под контролем», — отметил премьер-министр.





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