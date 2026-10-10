Мачавариани: Евробюрократы не комментируют насилие со стороны полиции во Франции, которые называли у нас попытки заживо сжечь полицейского мирным протестом

10.10.2026 12:30





«Во Франции уже около двух недель проходят протесты, и мы наблюдаем невиданный уровень насилия со стороны полиции. Все это время те евробюрократы, которые у нас называли попытки заживо сжечь полицейского мирным протестом, не сделали ни единого комментария», – написал об этом в социальной сети пресдавитель партии «Грузинская мечта»Леван Мачавариани.



По его словам, самое трагичное заключается в том, что параллельно с этим «преступным» молчанием евробюрократы в очередной резолюции также называют Михаила Саакашвили политическим беженцем.



«Когда наша команда разоблачает двойные стандарты, ложь и дезинформацию европейских бюрократов, она всегда опирается на конкретные факты и аргументы.



В ноябре-декабре 2024 года, во время насильственных демонстраций, спонсированных из Брюсселя и направленных на свержение правительства, мы наблюдали лишь единичные случаи применения чрезмерной силы отдельными членами спецподразделений. Несмотря на то, что тысячи натреннированных людей применияли насилие в отношении членов спецподразделений, лишь немногие из спецназовцев превысили свои полномочия. Государство отреагировало на эти случаи, и виновные были наказаны в соответствии с законом.



Когда 4 октября разворачивался сценарий официально поощряемой революции из Брюсселя, мы видели, как сотни насильников-демонстрантов штурмовали президентский дворец…



Самое трагичное, что европейские бюрократы были причастны к этим «преступному» молчанию, и параллельно с этим, преступник Саакашвили также упоминается как политический беженец уже девятой по счету резолюции.



Как отмечает нынешняя администрация США в своем документе «Стратегия национальной безопасности» – «Брюссель толкает Европейский союз в цивилизационную пропасть», — пишет Леван Мачавариани.





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