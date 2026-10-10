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Павел Герчинский:Мы явно обеспокоены событиями, происходящими в вашей красивейшей стране
10.10.2026 16:03
В сегодняшней Грузии люди попадают в тюрьму за то, что стоят на тротуаре, и за публикации в Facebook - Фонды Европейского союза и государств-членов, которые всегда поддерживали суверенитет и развитие Грузии, вытесняются из страны, — заявил в беседе с журналистами посол Европейского союза в Грузии Павел Герчинский.
По его словам, 12 октября министры иностранных дел стран ЕС обсудят «ухудшение ситуации в Грузии».
«В понедельник [12 октября] министры иностранных дел стран Европейского союза проведут встречу и обсудят ситуацию в Грузии. На самом деле министры иностранных дел ЕС обсуждают Грузию довольно регулярно. Почему? Потому что мы явно обеспокоены событиями в вашей прекрасной стране. Нас беспокоит ухудшение ситуации с правами человека, нас беспокоит состояние демократии.
Вы прекрасно знаете, что в сегодняшней Грузии люди попадают в тюрьму за то, что стоят на тротуаре. Люди попадают в тюрьму за публикации в Facebook. Фонды Европейского союза и государств-членов, которые всегда поддерживали суверенитет и развитие Грузии, вытесняются из страны. Это, безусловно, вызывает серьёзную обеспокоенность, и поэтому в следующий понедельник министры вновь обсудят ухудшение ситуации в Грузии», — заявил Герчинский.
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