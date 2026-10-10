В Кахети отмечают «День Европы – 2026»

10.10.2026 16:04





10 октября представительство Европейского союза в Грузии отмечает «День Европы — 2026». Праздничные мероприятия проходят в Кахети, вход свободный для всех желающих.



В числе приглашенных гостей — сотрудники посольств государств-членов ЕС, представители финансируемых Евросоюзом проектов и средств массовой информации.



Как представительство ЕС, так и посольства стран объединения на протяжении нескольких дней активно приглашали жителей и гостей региона посетить мероприятия.



В селе Кисисхеви Телавского муниципалитета, на территории винодельни Mosmieri, открылось интерактивное пространство «Моя Европа, мое будущее», объединившее тематические выставки, прикладные воркшопы, дискуссии и культурные события. Праздничную программу завершит концерт группы Gamouvali Mdgomareoba.



Кроме того, в рамках празднования Дня Европы в Телави состоится интерактивная игра-квест «Открой Телави», в которой примут участие команды пешеходов и велолюбителей.





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