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В Кахети отмечают «День Европы – 2026»
10.10.2026 16:04
10 октября представительство Европейского союза в Грузии отмечает «День Европы — 2026». Праздничные мероприятия проходят в Кахети, вход свободный для всех желающих.
В числе приглашенных гостей — сотрудники посольств государств-членов ЕС, представители финансируемых Евросоюзом проектов и средств массовой информации.
Как представительство ЕС, так и посольства стран объединения на протяжении нескольких дней активно приглашали жителей и гостей региона посетить мероприятия.
В селе Кисисхеви Телавского муниципалитета, на территории винодельни Mosmieri, открылось интерактивное пространство «Моя Европа, мое будущее», объединившее тематические выставки, прикладные воркшопы, дискуссии и культурные события. Праздничную программу завершит концерт группы Gamouvali Mdgomareoba.
Кроме того, в рамках празднования Дня Европы в Телави состоится интерактивная игра-квест «Открой Телави», в которой примут участие команды пешеходов и велолюбителей.
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