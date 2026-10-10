Национальный банк: Мы подчеркиваем, что Нана Кеинишвили действовала одна, что подтверждает и аудиозапись, сделанная представителем банка

10.10.2026 18:34





Национальный банк Грузии вновь прокомментировал факт возможного незаконного участия члена Совета НБГ Наны Кеинишвили в предпринимательской деятельности и заявил, что «полностью дистанцируется от произошедшего». Об этом говорится в заявлении Национального банка.



«Именно с этой целью, исходя из высоких репутационных стандартов Национального банка, Совет единогласно принял решение отстранить Нану Кеинишвили от участия в работе Совета НБГ до завершения расследования и установления объективной истины.



При этом особо подчёркиваем, что Нана Кеинишвили действовала в одиночку, что подтверждается аудиозаписью, сделанной представителем компании, на которой она сама рассказывает о своих планах и целях. Кроме того, надзор за поставщиками услуг виртуальных активов в Национальном банке не входил в сферу ответственности Наны Кеинишвили, поэтому она никоим образом не могла влиять на процесс принятия решений.



Процесс проверки любого субъекта, находящегося под надзором НБГ, является строго конфиденциальным. Доступ к этой информации, помимо соответствующей команды, не имеет никто, в том числе члены Совета.



Также разъясняем, что Нана Кеинишвили являлась неисполнительным членом Совета Национального банка, поэтому не участвовала в повседневном исполнительном управлении и не имела полномочий по оперативному управлению», — заявили в Национальном банке.





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