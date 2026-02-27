Сколько студентов обучаются в вузах Грузии

27.02.2026 15:32





В текущем учебном году вузы Грузии приняли 58,6 тыс. новых студентов, что на 8% больше год к году. Это следует из данных Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).



В стране функционируют 64 высших учебных заведения – 19 государственных и 45 частных, при этом 64% из них расположены в Тбилиси



В этом году 31,5 тыс. первокурсников зачислили в государственные университеты, 27 тыс. – в частные.



Общее число студентов достигло 195,4 тыс., увеличившись на 4,1%. Из них 55,3% учатся в государственных вузах, а 44,7% – в частных. По половому составу студентов 52,1% – женщины, 47,9% – мужчины.



В 2025 году высшее образование завершили 32,5 тыс. студентов, что на 9,9% больше, чем в прошлом году. Среди выпускников 58,8% – женщины, 41,2% – мужчины. Число выпускников государственных университетов на 12,7% выше, чем в частных.



Количество иностранных студентов в грузинских вузах достигло 44,4 тыс., увеличившись на 19,7% по сравнению с прошлым годом. В университетах работают 12,2 тыс. преподавателей, что на 6,2% больше, чем в прошлом году.



Кроме того, в 2025 году грузинские вузы приняли 720 аспирантов, число которых выросло на 2,9%, а общее количество аспирантов составило 3 025 человек. При этом число выпускников аспирантуры снизилось на 16%, до 368 человек.





