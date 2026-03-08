Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Сборная Грузии по регби сыграет в финале чемпионата Европы по регби


08.03.2026   17:58


Сборная Грузии по регби сыграла со сборной Румынии в полуфинале чемпионата Европы на тбилисском стадионе «Авчала», одержав победу со счетом 53:30 и сыграет в финале турнира 15 марта.

Кроме того, сборная Грузии по регби в двадцатый раз завоевала Кубок Антимоза Ивериели, который разыгрывается между сборными Грузии и Румынии с 2002 года.

Финальный матч чемпионата Европы по регби состоится 15 марта в Леганесе на стадионе «Онтим Бутарке», где сборная Грузии встретится с победителем матча между сборными Испании и Португалии.


