Студенты проводят в Тбилиси протестное шествие


09.03.2026   20:30


Студенты, собравшиеся в корпусе А Государственного университета Ильи, проводят шествие.

Сначала студенты пройдут маршем к первому корпусу Тбилисского государственного университета, а затем придут к Министерству образования.

Участники шествия скандируют: «Реформа Миканадзе - для нас деформа»; «Защити образование, будущее наше»; «Автономия университету, выбор студентам».

Студенты собрались перед корпусом А Государственного университета Ильи в 17:00.

Участники акции протестуют против анонсированной Министерством образования реформы и отмены различных программ в университете.


