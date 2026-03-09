Студенты проводят в Тбилиси протестное шествие

Студенты, собравшиеся в корпусе А Государственного университета Ильи, проводят шествие.



Сначала студенты пройдут маршем к первому корпусу Тбилисского государственного университета, а затем придут к Министерству образования.



Участники шествия скандируют: «Реформа Миканадзе - для нас деформа»; «Защити образование, будущее наше»; «Автономия университету, выбор студентам».



Студенты собрались перед корпусом А Государственного университета Ильи в 17:00.



Участники акции протестуют против анонсированной Министерством образования реформы и отмены различных программ в университете.





