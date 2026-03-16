В Грузии запустили программу по борьбе с «перенаселением» бездомных собак
16.03.2026 16:27
Власти запустили программу по борьбе с «перенаселением» бездомных собак в Грузии. Активисты требуют внести поправки в этот проект
Национальное агентство продовольствия анонсировало «Программу по борьбе с перенаселением собак» 6 марта. Она основана на указе № 412 властей Грузии. Цель программы — отслеживать бездомных животных и предотвратить бешенство.
Национальное агентство по продовольствию будет чипировать собак и регистрировать их в единой базе данных, а также проводить вакцинацию от бешенства и стерилизацию животных. Всего планируют стерилизовать 13 619 животных по всей Грузии.
14 марта зоозащитники провели акцию у администрации правительства с требованием пересмотреть некоторые пункты новой программы.
Наибольшее возмущение активистов вызвал третий пункт, по которому отловленных животных запрещается возвращать на территорию детских садов, школ, больниц, заведений общепита, рынков, гостиниц и детских площадок.
Активистка Русудан Джакели заявила: «В прошлом году власти начали пилотную программу стерилизации бездомных животных. Очень много собак просто исчезли — опекунам до сих пор не говорят, где они. Часто забирали даже уже стерилизованных собак».
Зоозащитники запустили петицию с требованием отмены третьего пункта. В ней сказано: «Никто не может объяснить животному, живущему на улице, где ему можно находиться, а где нельзя… Мировая практика показывает, что единственный эффективный способ — это стерилизация, вакцинация и программа возвращения животных на место».
В прошлом году стало известно, что по результатам официальной переписи только в Тбилиси зарегистрировано 30 150 бездомных собак. Из них стерилизовано 32 % животных — 10,5 тысячи собак. Количество бездомных котов в городе неизвестно.
