2 июня сборная Грузии по футболу проведет товарищеский матч против Румынии

16.03.2026 16:48





Сборная Грузии по футболу проведет международный товарищеский матч 2 июня. Команда Вилли Саньоля встретится с Румынией на стадионе им. Михаила Месхи в Тбилиси.



Румыния участвует в плей-офф чемпионата мира 2026 года и все еще имеет шанс квалифицироваться на Чемпионат мира. Команда Мирчи Луческу сыграет с Турцией в полуфинале плей-офф.



Перед товарищеским матчем в июне грузинская команда сыграет с Израилем в Тбилиси 26 марта и с Литвой в Каунасе 29 марта.





