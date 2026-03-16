2 июня сборная Грузии по футболу проведет товарищеский матч против Румынии


16.03.2026   16:48


Сборная Грузии по футболу проведет международный товарищеский матч 2 июня. Команда Вилли Саньоля встретится с Румынией на стадионе им. Михаила Месхи в Тбилиси.

Румыния участвует в плей-офф чемпионата мира 2026 года и все еще имеет шанс квалифицироваться на Чемпионат мира. Команда Мирчи Луческу сыграет с Турцией в полуфинале плей-офф.

Перед товарищеским матчем в июне грузинская команда сыграет с Израилем в Тбилиси 26 марта и с Литвой в Каунасе 29 марта.


