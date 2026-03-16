Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

80-летний грузинский спортсмен завоевал золото и два серебра на ЧМ по зимнему плаванию


16.03.2026   20:33


Грузинский ветеран спорта Генри Купрашвили завоевал золотую и две серебряные медали на чемпионате мира по зимнему плаванию, который прошел в финском городе Оулу. Об этом сообщает Грузинский технический университет.

В соревнованиях участвовали более 2000 спортсменов со всего мира. Купрашвили выступал в возрастной категории 80+.

Грузинский спортсмен стал чемпионом мира на дистанции 25 метров баттерфляем. В заплывах на 25 и 50 метров вольным стилем он занял второе место и завоевал две серебряные медали. Температура воды во время соревнований составляла всего 0,2°C.

Купрашвили работает профессором факультета права и международных отношений в Грузинском техническом университете. Вуз и министерство спорта Грузии помогли ему подготовиться к чемпионату и организовали поездку на соревнования.

Ректор университета Давид Гургенидзе поздравил спортсмена с победой и отметил, что Купрашвили в очередной раз удивил спортивный мир.

Генри Купрашвили давно считается одной из легенд грузинского спорта. Он – чемпион мира по биатлону и триатлону, а также семикратный чемпион мира по зимнему плаванию.

В 2002 году спортсмен прославился необычным рекордом: он переплыл пролив Дарданеллы (12 км) за 3 часа 15 минут в традиционном грузинском стиле плавания «колхури» — со связанными руками и ногами.

Мировые СМИ не раз называли Купрашвили «человеком-дельфином», «героем Дарданелл» и «водным Прометеем». Его победа в Оулу стала очередным доказательством того, что возраст не мешает ставить новые рекорды.


Источник: Новости - Грузия
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна