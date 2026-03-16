80-летний грузинский спортсмен завоевал золото и два серебра на ЧМ по зимнему плаванию

Грузинский ветеран спорта Генри Купрашвили завоевал золотую и две серебряные медали на чемпионате мира по зимнему плаванию, который прошел в финском городе Оулу. Об этом сообщает Грузинский технический университет.



В соревнованиях участвовали более 2000 спортсменов со всего мира. Купрашвили выступал в возрастной категории 80+.



Грузинский спортсмен стал чемпионом мира на дистанции 25 метров баттерфляем. В заплывах на 25 и 50 метров вольным стилем он занял второе место и завоевал две серебряные медали. Температура воды во время соревнований составляла всего 0,2°C.



Купрашвили работает профессором факультета права и международных отношений в Грузинском техническом университете. Вуз и министерство спорта Грузии помогли ему подготовиться к чемпионату и организовали поездку на соревнования.



Ректор университета Давид Гургенидзе поздравил спортсмена с победой и отметил, что Купрашвили в очередной раз удивил спортивный мир.



Генри Купрашвили давно считается одной из легенд грузинского спорта. Он – чемпион мира по биатлону и триатлону, а также семикратный чемпион мира по зимнему плаванию.



В 2002 году спортсмен прославился необычным рекордом: он переплыл пролив Дарданеллы (12 км) за 3 часа 15 минут в традиционном грузинском стиле плавания «колхури» — со связанными руками и ногами.



Мировые СМИ не раз называли Купрашвили «человеком-дельфином», «героем Дарданелл» и «водным Прометеем». Его победа в Оулу стала очередным доказательством того, что возраст не мешает ставить новые рекорды.



Источник: Новости - Грузия

