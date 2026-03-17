Илия II находится на аппарате искусственного дыхания

17.03.2026 12:36





В Кавказском медицинском центре заявляют, что Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II получает всё необходимое лечение для максимально возможной стабилизации гемодинамических показателей.



Как заявила директор Кавказского медицинского центра Софио Аспанидзе, в настоящее время Патриарх находится в отделении критической медицины и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.



«Пациент был доставлен с массивным кровотечением. Ему были проведены все лечебно-диагностические процедуры, необходимые для купирования, то есть остановки кровотечения. В настоящее время пациент находится в отделении критической медицины. Его гемодинамические показатели остаются серьёзными, нестабильными, однако мультидисциплинарная команда полностью контролирует состояние пациента и работает над максимальной стабилизацией этих показателей. Для остановки кровотечения пациенту была проведена эндоскопическая процедура, в результате чего кровотечение удалось остановить. Сейчас пациент находится в состоянии, предусмотренном после данной процедуры — это интубированное состояние. Гемодинамические показатели остаются нестабильными. Пациент обратился к нам примерно около трёх часов ночи. Это стандартная процедура, при которой пациент должен находиться в состоянии покоя определённое время. Вызванное нами медикаментозное состояние сна необходимо, чтобы у нас была возможность максимально стабилизировать гемодинамические показатели», — заявила Софио Аспанидзе.





