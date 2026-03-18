Россияне активнее получают водительские удостоверения в Грузии

18.03.2026 15:48





Согласно предварительной статистике МВД, 2025 год отметился ростом числа выданных водительских удостоверений.



По стране общее число выданных водительских удостоверений в 2025 году достигло 29 647, что на 917 больше показателя 2024 года (28 730).



Особенно заметный рост среди граждан РФ, получивших водительские удостоверения в Грузии: с 128 до 251 — увеличение почти в 2 раза.





