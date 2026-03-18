Владыка Зенон: Патриарх сказал - «ни одна власть и никто не должен вмешиваться в избрание следующего патриарха»

18.03.2026 15:53





У нас был разговор, и Патриарх сказал: «Я очень переживаю, что будет после меня. Меня это сильно тревожит».Он знал мой характер, и что я это скажу: одно, что обязательно нужно сказать - ни власть, ни кто-либо другой не должны вмешиваться в это [в выборы следующего патриарха], это мое желание. Так тому и быть!» - об этом перед началом заседания Священного синода в беседе с журналистами заявил владыка Зенон (Иараджули).



Перед входом в Патриархию владыка Зенон (Иараджули) говорил о вкладе Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и отметил, что он был человеком эпохального масштаба.



«Это действительно был человек с редчайшей внутренней культурой, очень утончённая личность, с особым уважением к человеку как к существу. Он не был радикалом. Даже отмечали, что он современный человек, ещё тогда, когда он сам был сравнительно молод. Когда ему исполнилось 70 лет, он сказал: »Представляете, мне уже 70 лет». То есть он очень тонко переживал то, как проходит время и жизнь. Это был по-настоящему человек эпохи. Я знал его очень хорошо. Кстати, его знали единицы. Не было возможности, чтобы его знали все. Может, кто-то был с ним гораздо больше времени, но важно и то, в какой период жизни ты находишься рядом с человеком. Да упокоит Господь его душу.



Вчера я написал, что он скончался в день моего рождения. Он очень меня любил, относился ко мне как к сыну и говорил, что возлагает на меня надежды, ещё когда мне было 17–18 лет. В этом мире ничего не бывает случайным: день рождения бывает раз в году, и смерть человека тоже происходит один раз, и у меня как-то тяжело на душе от того, что так совпало. Каждый мой день рождения теперь будет связан с его кончиной… Скажем так, это для меня и своего рода личная помощь — та связь, которая была с ним, продолжится», — заявил Зенон (Иараджули).



Он также затронул тему избрания Патриарха. По словам Зенона Иараджули, он не ожидает вмешательства властей в выборы нового главы церкви.



«Я могу с уверенностью сказать одно — необходимо, чтобы [избрание Патриарха] прошло без какого-либо внешнего вмешательства. Наша страна геополитически расположена так, что у кого-то может возникнуть желание вмешаться, но я уверен, что после распада Советского Союза это первый такой момент в нашей жизни… Я вчера заявил, и это не только моё мнение, Патриарх в своё время сказал мне, и я должен это озвучить: никто не должен вмешиваться в выборы, и Патриарх должен быть избран архиереями исключительно по их собственному решению. [Возможное вмешательство] — нет, не со стороны власти. У меня есть информация, что подобных ошибок допущено не будет. Как всё будет происходить, кто и откуда может вмешаться - это уже другой вопрос, возможно, не власть, а что-то иное», - отметил он.



По его словам, несколько лет назад Патриарх лично говорил ему, что никто не должен вмешиваться в выборы нового главы церкви.



«Когда обсуждалась тема местоблюстителя, не помню, в каком это было году. Вчера я вспомнил этот эпизод: у нас был разговор, и он сказал, что очень переживает о том, что будет после него. Он знал мой характер и сказал, что я должен это озвучить: ни власть, ни кто-либо другой не должны вмешиваться в выборы — это его желание. Так тому и быть!» - заявил Зенон Иараджули.





