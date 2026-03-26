К выборам нового патриарха всея Грузии

26.03.2026 19:37





Журналист, редактор и обозреватель религиозной тематики в издании «Tabula» Леван Сутидзе комментирует грядущие выборы Патриарха и начавшиеся заявления различных сторон:



"❌ Ложь, что митрополит Шио был оставлен патриархом в качестве наследника;



❌ Ложь, что местоблюстительство означает оставление в качестве наследника. Автоматически это даже не означает кандидатуру. Патриарх ни разу не говорил, что владыка Шио был желаем им в качестве наследника;



❌ Ложь, что воля патриарха, даже если бы он ее выразил, является обязательной: предыдущий патриарх, Давит V, оставил владыку Романоза в качестве приоритетного архиерея (приравненного к местоблюстителю), но тогдашний старший епископ Илия не признал это неконституционное решение и самостоятельно местоблюстителем, а затем патриархом. Легитимно, между прочим;



❌ Ложь, что владыка Исаиа отказался от кандидатуры в пользу Шио. Исаиа сказал, что не может нести этот крест;



✅ Правда, что Шио является легитимным местоблюстителем;

✅ Правда, что местоблюститель может стать патриархом;

✅ Правда, что власть поддерживает Шио;

✅ Правда, что правительство оказывает публичное давление на Синод в пользу Шио;

✅ Правда, что кандидатуру Шио поддерживают через троллей-ботов, распространяя дезинформацию.



Высшей наградой Грузинской церкви является право ношения бриллиантового креста на скуфье (прим.ред. головной убор духовенства). Патриарх дал его четырем митрополитам:



Абрааму, Даниэлу, Исаиа и Шио. Последнему в 2018 году. Он был местоблюстителем, и было стыдно стоять позади других. До местоблюстительства он не был награжден".





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





