|
|
|
Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали серебряные медали на Чемпионате мира
27.03.2026 10:03
На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в столице Чехии — Праге, представители сборной Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава выступили с произвольной программой в соревнованиях спортивных пар.
После короткой программы дуэт Метелкина–Берулава занимал второе место. В произвольной программе они выступили на высочайшем уровне, получив от судей 138,96 балла. По сумме двух программ они набрали 218,41 балла и впервые в истории стали серебряными призёрами чемпионата мира.
Пьедестал:
Минерва Фабиен Хазе – Никита Володин (Германия)
Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
Лия Перейра – Трент Мишо (Канада)
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна