Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали серебряные медали на Чемпионате мира

27.03.2026 10:03





На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в столице Чехии — Праге, представители сборной Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава выступили с произвольной программой в соревнованиях спортивных пар.



После короткой программы дуэт Метелкина–Берулава занимал второе место. В произвольной программе они выступили на высочайшем уровне, получив от судей 138,96 балла. По сумме двух программ они набрали 218,41 балла и впервые в истории стали серебряными призёрами чемпионата мира.



Пьедестал:



Минерва Фабиен Хазе – Никита Володин (Германия)

Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

Лия Перейра – Трент Мишо (Канада)





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





