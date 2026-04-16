Центр социальной справедливости: питание заключённых в Грузии вызывает серьёзные вопросы

16.04.2026 15:28





В Центре социальной справедливости комментируют журналистское расследование, опубликованное грузинской службой «Радио Свобода» в марте 2025 года, в котором говорится, что заключённые по всей стране заявляли, что на протяжении многих лет: в тюрьмах им систематически предоставляли продукцию низкого качества, а часто – совершенно непригодную в пищу:



«Особенно проблематично то, что государство отреагировало на эти нарушения лишь после их огласки, хотя выявленные нарушения существовали как минимум шесть лет.



Согласно информации, опубликованной в СМИ, 3 апреля Специальная пенитенциарная служба объявила два новых тендера на сумму 201,5 млн лари. В течение следующих трёх лет эти средства должны обеспечить питание в 14 исправительных учреждениях. Согласно публично обнародованным условиям тендера, на питание до 11 800 обвиняемых и осуждённых выделяется 13,41 лари в день, что составляет всего 4,47 лари на один приём пищи. На фоне ранее выявленных нарушений это вызывает сомнения в достаточности средств и качестве предоставляемой пищи…



Эти нарушения в первую очередь вызывают серьёзные вопросы с точки зрения обращения с лишёнными свободы и уважения их достоинства. Статья 10 Международного пакта о гражданских и политических правах и статья 3 Европейской конвенции о защите прав человека обязывают государство обеспечивать условия, которые не превышают дискомфорт, естественно связанный с лишением свободы.



Поставка загрязнённой, испорченной и часто непригодной в пищу еды, а также её недостаточное количество указывает на то, что повседневная жизнь заключённых выходит за пределы неизбежного дискомфорта и затрагивает основные аспекты их физического и психологического благополучия. Особенно тревожно, что заключённые часто вынуждены сами обеспечивать своё питание, что создаёт дополнительную нагрузку.



Таким образом, мы считаем, что выявленные факты, касающиеся питания заключённых в пенитенциарной системе, подтверждают нарушение прав заключённых. Важно, чтобы Специальная пенитенциарная служба незамедлительно устранила выявленные системные недостатки, обеспечила заключённых качественным питанием в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами, а также осуществляла надлежащий мониторинг предоставления питания в рамках нового контракта и информировала общественность об этом», — говорится в заявлении организации.





