В Батуми водители такси провели акцию протеста
20.04.2026 15:30
В Батуми водители такси провели акцию протеста, требуя от компаний‑агрегаторов установить фиксированный тариф на услуги
Участники акции говорят, что текущая модель ценообразования не учитывает рост расходов перевозчиков: несмотря на значительное повышение цен на топливо, тарифы на поездки остаются неизменными, из‑за чего доходы водителей резко сократились.
Неоднократно направленные обращения к руководству компаний, но не получили конструктивного ответа. Ситуация осложняется совокупностью финансовых нагрузок: автомобили приобретены в кредит, и выплаты по ним составляют существенную часть расходов, до 30 % выручки приходится отдавать компаниям‑агрегаторам в виде комиссии, а расходы на техобслуживание и страховку также ложатся на плечи водителей.
Кроме того, участники акции отметили сезонный фактор: Батуми — популярный туристический город, и летом нагрузка на водителей растёт, однако ценовая политика агрегаторов не предусматривает корректировки тарифов с учётом сезонного спроса.
Водители такси подчеркивают, что не хотят перекладывать свои финансовые трудности на пассажиров. Их цель — добиться справедливого и прозрачного механизма формирования тарифов, который позволит сохранять доступность услуг для горожан и туристов, одновременно обеспечивая водителям достойный заработок.
