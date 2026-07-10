Для защиты интересов Алеко Элисашвили будут использованы все правовые механизмы - адвокат

10.07.2026 17:10





»Для защиты законных интересов Алеко Элисашвили мы продолжим использовать все предусмотренные законом средства», – заявил адвокат одного из лидеров партии «Сильная Грузия — Лело» Алеко Элисашвили, задержанного по обвинению в попытке совершения террористического акта, Арчил Чопикашвили.



По словам адвоката, будут предприняты все необходимые меры, чтобы «несправедливое политически мотивированное заключение было как можно скорее прекращено».



«С правовой точки зрения сегодняшний приговор не имеет даже минимального юридического обоснования, и такого обоснования у него быть не могло. Разумеется, мы продолжим использовать все предусмотренные законом средства для защиты прав и законных интересов Элисашвили. Мы подадим соответствующую жалобу в суды вышестоящих инстанций и задействуем все правовые механизмы как внутри страны, так и за ее пределами. Мы ожидали, что это политически мотивированное заключение не закончится одним приговором, вынесенным в один день и в одну минуту. Для этого потребуются дальнейшие шаги и активные действия. Обязательно будут приняты все необходимые меры, чтобы это незаконное и несправедливое политически мотивированное лишение свободы было как можно скорее прекращено», — заявил Чопикашвили.



По эпизоду от 29 ноября, связанному с обвинением в попытке совершения террористического акта, один из лидеров партии «Сильная Грузия — Лело» Алеко Элисашвили приговорен к 13 годам лишения свободы.





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