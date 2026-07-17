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Три из четырех грузинских футбольных клуба продолжают путь на еврокубках


17.07.2026   20:27


Три из четырех грузинских футбольных клуба продолжают путь в отборочных матчах европейских кубков.
Все игры получились драматичными, даже с дополнительным временем и полицией на трибунах. Самое интересное и важное, рассказываю.

Чемпион страны, «Иберия» получив преимущество над «Флорой» в Эстонии (3-2), лихо начала матч в столице и повела 2-0, но потом откровенно расслабилась, пропустила два мяча и выдала нервную концовку. Итог: общий 5-4 и следующий матч Лиги Чемпионов пройдет 21 июля на стадионе им.Месхи против «Слована» из Братиславы. Ответный 28 числа.

Кутаисское «Торпедо» без шансов дважды 0-3 (общий 0-6) проиграли азербайджанскому клубу «Зиря». Игра 16 июля дома закончилась полицией на стадионе и углубившимся конфликтов болельщиков и тренера с командой. Зрители яростно требовали отставки наставника, а также улучшения результатов.

«Динамо» Тбилиси победив 2-1 в гостях скромный «Мондорф» из Люксембурга не забило пенальти, а потом пропустили на 86-ой минуте и отправилось исправлять ситуацию в овертайм. Очень удачно вышел на замену 16-летний Торнике Кварацхелия, брат популярного Хвичи, который несколько раз удачно обострял игру. В итоге, вновь пенальти, но теперь уже реализованный и дуэль с литовским «Жальгирисом». 23 июля дома и 30 в гостях.

«Дила» из Гори будучи явным фаворитом победила дома 3-1 скромный «Виртус» из Сан-Марино, но в гостях проиграли 1-0 и лишь самоотверженная игра голкипера Кереселидзе, позволила закончить матч с нужным счетом. Дальше будет очень сложно. В следующем раунде 23 июля в Гори «Апполон» из Кипра, а потом 30 июля ответный матч в Лимасоле.


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