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14-летний спортсмен из Ахалкалаки стал чемпионом мира по кикбоксингу
18.07.2026 18:03
14-летний спортсмен Андраник Марабян, проживающий в муниципалитете Ахалкалаки, стал чемпионом мира по кикбоксингу, сообщает медиаплатформа «Джавахети Грузия».
Житель села Куликам на турнире Кубка мира, который проходил в столице Молдовы Кишинёве, завоевал золотую медаль и чемпионский пояс в весовой категории до 51 кг.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 28 стран, а Андраник выступал под флагом Грузии.
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