14-летний спортсмен из Ахалкалаки стал чемпионом мира по кикбоксингу

18.07.2026 18:03





14-летний спортсмен Андраник Марабян, проживающий в муниципалитете Ахалкалаки, стал чемпионом мира по кикбоксингу, сообщает медиаплатформа «Джавахети Грузия».



Житель села Куликам на турнире Кубка мира, который проходил в столице Молдовы Кишинёве, завоевал золотую медаль и чемпионский пояс в весовой категории до 51 кг.



В соревнованиях приняли участие спортсмены из 28 стран, а Андраник выступал под флагом Грузии.





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