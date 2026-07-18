Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

14-летний спортсмен из Ахалкалаки стал чемпионом мира по кикбоксингу


18.07.2026   18:03


14-летний спортсмен Андраник Марабян, проживающий в муниципалитете Ахалкалаки, стал чемпионом мира по кикбоксингу, сообщает медиаплатформа «Джавахети Грузия».

Житель села Куликам на турнире Кубка мира, который проходил в столице Молдовы Кишинёве, завоевал золотую медаль и чемпионский пояс в весовой категории до 51 кг.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 28 стран, а Андраник выступал под флагом Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна