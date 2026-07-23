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В Грузии продолжается программа по регулированию численности собак


23.07.2026   20:00


В рамках программы по регулированию численности собак активно проводится стерилизация, идентификация (микрочипирование) и регистрация в электронной базе данных собак-сук, имеющих владельцев.

Как сообщает Национальное агентство продовольствия, мероприятия проводятся частными ветеринарнымиклиниками, отобранными на конкурсной основе.

Ветеринарные процедуры выполняются как в стационарных и мобильных клиниках, так и в полевых условиях. Специалисты Национального агентства продовольствия осуществляют постоянный контроль за процессом, чтобы все процедуры проводились встерильных условиях и в полном соответствии с действующими ветеринарными стандартами.

Заместитель руководителя Национального агентства продовольствия Александр Зурабишвили ознакомился с ходом реализации программы в регионах и отметил, что мероприятия охватывают всю страну и проходят эффективно.

«Эти меры направлены на предотвращение неконтролируемого размножения животных, снижениераспространения заболеваний, улучшение благополучияживотных и создание более безопасной среды для населения», — заявил Александр Зурабишвили.

В агентстве отмечают, что для обеспечения максимальной доступности программы график проведения мероприятий заранее публикуется на официальной странице программы в Facebook.

Кроме того, владельцы домашних животных и все заинтересованные лица могут обратиться за дополнительной информацией в органы местного самоуправления.


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