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В Грузии продолжается программа по регулированию численности собак
23.07.2026 20:00
В рамках программы по регулированию численности собак активно проводится стерилизация, идентификация (микрочипирование) и регистрация в электронной базе данных собак-сук, имеющих владельцев.
Как сообщает Национальное агентство продовольствия, мероприятия проводятся частными ветеринарнымиклиниками, отобранными на конкурсной основе.
Ветеринарные процедуры выполняются как в стационарных и мобильных клиниках, так и в полевых условиях. Специалисты Национального агентства продовольствия осуществляют постоянный контроль за процессом, чтобы все процедуры проводились встерильных условиях и в полном соответствии с действующими ветеринарными стандартами.
Заместитель руководителя Национального агентства продовольствия Александр Зурабишвили ознакомился с ходом реализации программы в регионах и отметил, что мероприятия охватывают всю страну и проходят эффективно.
«Эти меры направлены на предотвращение неконтролируемого размножения животных, снижениераспространения заболеваний, улучшение благополучияживотных и создание более безопасной среды для населения», — заявил Александр Зурабишвили.
В агентстве отмечают, что для обеспечения максимальной доступности программы график проведения мероприятий заранее публикуется на официальной странице программы в Facebook.
Кроме того, владельцы домашних животных и все заинтересованные лица могут обратиться за дополнительной информацией в органы местного самоуправления.
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