Лаша Гуджеджиани покинул пост главного тренера сборной Грузии по дзюдо

24.07.2026 21:05





Главный тренер национальной сборной Грузии по дзюдо Лаша Гуджеджиани покинул свой пост. Об этом он сообщил в социальных сетях на своей странице.



«Я принял решение покинуть должность главного тренера национальной сборной Грузии по дзюдо.



Это решение далось мне нелегко, однако я почувствовал, что у меня больше нет необходимой мотивации для дела, которому я на протяжении многих лет служил с полной ответственностью и преданностью.



Хочу искренне поблагодарить каждого своего дзюдоиста, вместе с которыми я на протяжении многих лет боролся. Мы вместе переживали радость побед и тяжесть поражений, вместе завоёвывали медали и неоднократно поднимали флаг Грузии на европейских, мировых и олимпийских татами. Эти воспоминания и достижения всегда будут для меня предметом особой гордости.



Особая благодарность нашим преданным болельщикам, чью поддержку мы чувствовали в каждой важной схватке.



Где бы я ни находился и чем бы ни занимался в будущем, я всегда останусь одним из самых преданных болельщиков национальной сборной Грузии по дзюдо!



В жизни за каждым завершением следует новое начало. Сегодня я завершаю свою деятельность на посту главного тренера национальной сборной, однако уверен, что в будущем у меня ещё будет возможность внести свой вклад в развитие грузинского дзюдо», — написал Гуджеджиани.



Лаша Гуджеджиани возглавил сборную Грузии по дзюдо в декабре 2020 года. До этого он работал главным тренером молодёжного проекта «Вызов 2020».



Гуджеджиани руководил сборной дзюдоистов на Олимпийских играх в Токио и Париже. В 2021 году на Олимпиаде в Токио сборная Грузии завоевала одну золотую и три серебряные медали, заняв четвёртое место в неофициальном командном зачёте.



В Париже в 2024 году грузинские дзюдоисты завоевали одну золотую и две серебряные медали и также заняли четвёртое место. В обоих случаях олимпийским чемпионом становился Лаша Бекаури.



Под руководством Гуджеджиани чемпионами мира стали Лаша Шавдатуашвили, Тато Григалашвили, Лука Маисурадзе и Георгий Сардалашвили.







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