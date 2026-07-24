Прокуратура требует залог для задержанного по обвинению в насилии в отношении Онисе Окриашвили

24.07.2026 21:27





Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному по факту насилия, совершённого в отношении Онисе Окриашвили.



Информацию распространяет прокуратура Грузии.



Сообщается, что расследованием, проведённым министерством внутренних дел, установлено, что в ночные часы 22 июля 2026 года в Тбилиси обвиняемый из-за оскорбления грузинского писателя Нодара Думбадзе физически расправился с Онисе Окриашвили, несколько раз ударив его рукой в область головы и различные части тела, в результате чего потерпевший испытал физическую боль.



Правоохранители задержали обвиняемого через несколько часов после произошедшего. По информации прокуратуры, ему предъявлено обвинение по части первой статьи 126 Уголовного кодекса Грузии (насилие).



«Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде залога в размере 5 000 лари с обеспечением обязательства явки», — говорится в информации Прокуратуры Грузии.







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