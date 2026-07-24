У Общественного вещателя прошла акция в поддержку Онисе Окриашвили

24.07.2026 21:41





Друзья и сторонники юмориста Онисе Окриашвили заявляют, что испытывают серьезную тревогу за его безопасность. По их словам, уже более недели провластные СМИ не только подстрекают к нападениям на Окриашвили, но и фактически дают на это прямой сигнал.



Заявление было зачитано у здания Общественного вещателя Грузии. Его авторы утверждают, что телеканал односторонне освещает ситуацию и предоставляет эфир исключительно тем, кто оправдывает нападавшего.



«Неделю назад против гражданина Онисе Окриашвили началась целенаправленная кампания по дискредитации. Провластные телеканалы Imedi, POSTV и Rustavi 2 координированно запустили эту кампанию.



Два дня назад на Онисе было совершено групповое нападение. Нападавшего публично поддерживает депутат Дито Самхарадзе, который сам неоднократно фигурировал в историях, связанных с физическим насилием. Депутат Ираклий Заркуа заявил журналисту, что «иногда полиция не сможет вас защитить». Это прямой сигнал для людей, склонных к насилию, и публичное подстрекательство к новым нападениям.



Мы хотим четко заявить, что это преступление, ответственность за которое лежит на провластных телеканалах и лицах, подстрекающих к насилию. Пропагандистские СМИ продолжают распространять смонтированные видеоролики, а Общественный вещатель, у здания которого мы сейчас находимся, освещает произошедшее исключительно с одной стороны. Эфир полностью предоставлен нападавшему, его друзьям, адвокатам и представителям «Грузинской мечты», тогда как позиция Онисе не была представлена.



В стране, переживающей множество трагедий, власть сосредоточилась на разжигании ненависти к одному человеку. На этот раз врагом объявлена не партия, не организация и не группа людей, а один гражданин. Мы ощущаем реальную угрозу. Уже больше недели провластные СМИ не просто подстрекают к нападению на Онисе Окриашвили, а фактически заказывают его. Если с Онисе или его близкими что-либо произойдет, ответственность вновь будет лежать на тех, кто организует эту кампанию, покрывает агрессоров и одобряет их действия.



Мы обращаемся к обществу, средствам массовой информации и политикам с призывом проявить здравомыслие и сделать все возможное, чтобы не допустить нового насилия в отношении Онисе и его близких. Мы обращаемся к партии «Грузинская мечта»: мы уже говорили и повторим снова – мы не простим террор, не остановимся и не будем молчать», — заявили участники акции.



Напомним, несколько дней назад на юмориста Онисе Окриашвили было совершено нападение. Позже он заявил, что причиной избиения стали события, связанные с его высказываниями о писателе Нодаре Думбадзе. По факту нападения МВД Грузии задержало одного человека.



Ранее Окриашвили в одном из подкастов высказался о Нодаре Думбадзе, что отдельные группы сочли оскорбительным. Позже сам юморист заявил, что распространяемый видеоролик вырван из контекста и что он не оскорблял писателя, а лишь гипотетически изображал абсурдного человека, который якобы ненавидит Нодара Думбадзе.



Источник: SOVA

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