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В Батуми в результате ДТП погибли 2 человека, еще несколько пострадали


25.07.2026   10:37


В Батуми в результате ДТП погибли два человека, несколько пострадали.

Авария произошла сегодня утром возле здания Университета искусств.

Пострадавшие доставлены в клинику.

На улице Горгиладзе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.


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