В Батуми в результате ДТП погибли 2 человека, еще несколько пострадали

25.07.2026 10:37





В Батуми в результате ДТП погибли два человека, несколько пострадали.



Авария произошла сегодня утром возле здания Университета искусств.



Пострадавшие доставлены в клинику.



На улице Горгиладзе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.





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