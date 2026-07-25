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В Батуми в результате ДТП погибли 2 человека, еще несколько пострадали
25.07.2026 10:37
В Батуми в результате ДТП погибли два человека, несколько пострадали.
Авария произошла сегодня утром возле здания Университета искусств.
Пострадавшие доставлены в клинику.
На улице Горгиладзе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
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