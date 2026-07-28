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Минздрав: В Грузии показатель излечения от гепатита C достиг 99%


28.07.2026   13:02


Показатель излечения от гепатита C в стране достиг 99%, сообщают в Министерстве здравоохранения Грузии. Что касается гепатита B, то, по данным ведомства, Грузия уже выполнила региональные цели Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): распространенность заболевания среди детей составляет 0,03%, охват вакцинацией новорожденных при рождении достиг 96%, а охват полным курсом вакцинации (тремя дозами вакцины) – 90%.

В министерстве сообщили, что Грузия перешла к новому этапу международной валидации по элиминации вирусных гепатитов. Это означает, что страна готовится к международному признанию прогресса, достигнутого в борьбе с гепатитами B и C, со стороны ВОЗ.

В этом году Грузия планирует получить от ВОЗ международную валидацию по двум направлениям: подтверждение прогресса в элиминации гепатита C и подтверждение ликвидации передачи гепатита B от матери к ребенку. Заявки по обоим направлениям подготовлены для получения золотого – высшего уровня валидации.

Конечной целью страны является полная элиминация вирусных гепатитов к 2030 году, что соответствует срокам, установленным глобальной стратегией ВОЗ, заявил министр здравоохранения Грузии.

Члены совета рассмотрели национальный отчет по валидации, подготовленный в соответствии с требованиями ВОЗ. Согласно документу, 87,3% пациентов с хроническим гепатитом C уже диагностированы, а 87,1% из числа выявленных пациентов начали лечение, что превышает целевые показатели ВОЗ, отметили в Министерстве здравоохранения.


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