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Двое грузин убиты в Киеве за последние три дня


28.06.2017   16:01
Во вторник, 27 июня, в Голосеевском районе Киева убили 27-летнего гражданина Грузии. Источники Front News International сообщили, что имя убитого – Бека Цацкриалашвили.

В пресс-службе ГУ Нацполиции Киева подтвердили факт убийства иностранца, однако отказались назвать его имя, ссылаясь на тайну следствия.

Цацкриалашвили нашли в квартире с огнестрельными ранениями в голову и грудь. В квартире убитого полицейские выявили автомат Калашникова, пистолеты ТТ и Макарова, а также патроны.

В понедельник, 26 июня, Цацкриалашвили в последний раз видели в компании 60-летнего мужчины. Сотрудники полиции допросили консьержа. Записи с камер наблюдения показали, что квартиру убитого закрывал сам мужчина, с которым Цацкриалашвили видели в последний раз. Сотрудники полиции подозревают мужчину в убийстве, а также в том, что он забрал деньги убитого, которые Цацкриалашвили выручил от продажи автомобиля. Подозреваемый скрылся.

Также стало известно, что в воскресенье, 25 июня, был убит еще один гражданин Грузии, который являлся братом друга Цацкриалашвили. Источники сообщили, что два убийства связаны между собой.

Также по данным Front News International, сегодня утром, 28 июня, полицейские допросили мать убитого и его девушку.






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