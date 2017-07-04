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Четыре человека задержаны за попытку украсть рельсы
04.07.2017 11:16
Сотрудники Зугдидского районного управления департамента полиции МВД по Мегрелии-Верхней Сванетии задержали Ш.Ф. 1976 года рождения, Т.Г. 1981 года рождения, Л.А. 1983 года рождения и Н.Б. 1992 года рождения по обвинению в попытке кражи.
Как сообщили «IPN» в МВД, правоохранители задержали обвиняемых в селе Ахали Абастумани Зугдидского района, когда те пытались украсть 46 метров рельс, принадлежащих «Грузинской железной дороге». Все задержанные признают свою вину.
Следствие ведется по факту попытки кражи.
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