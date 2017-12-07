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За кражу железнодорожных рельсов задержаны три человека


07.12.2017   11:20
Министерство внутренних дел раскрыло по горячему следу факт кражи, происшедший в Ниноцминда.

Сотрудники департамента полиции Самцхе-Джавахети Министерства внутренних дел в результате проведенных оперативно-розыскных действий по обвинению в групповой краже задержали трех лиц: Э.М. 1968 года рождения, Р.Т.1971 года рождения, и Г.Г. 1971 года рождения.

Следствием установлено, что 21 ноября текущего года на территории, прилегающей к городу Ниноцминда, обвиняемые, которые работали в ООО "Демирёл Сервис" из железнодорожной линии Марабда-Карцахи украли рельсы, принадлежащие той же компании.

Правоохранители изъяли украденные рельсы как вещественное доказательство.

Ведется следствие по факту кражи, совершенной группой по предварительному сговору (по подпункту "а" части 3 статьи 177 УК Грузии, что подразумевает пресечение свободы сроком от 4 до 7 лет).








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