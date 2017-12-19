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Еще трое человек задержаны по обвинению в кражах с железной дороги БТК


19.12.2017   18:51
Трое человек задержаны в регионе Самцхе-Джавахети по обвинению в краже, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.

Следствие утверждает, что обвиняемые систематически крали бытовую технику и другие предметы, предназначенные для строящейся железнодорожной станции Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в селе Карцахи.
При обыске квартир задержанных полицейские обнаружили и изъяли водонагреватели, 11 упаковок керамической плитки, семь радиаторов центрального отопления, щит с рубильниками и раковину.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража, повлекшая значительный ущерб, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище». Обвиняемым грозит четырех до семи лет лишения свободы.
Это уже третий случай воровства имущества с железной дороги Баку-Тбилиси-Карс за последнее время.

В начале декабря полиция задержала троих человек по обвинению в краже рельсов. 17 декабря полиция сообщила об аресте еще троих человек по обвинению в краже медных проводов из дрезины, остановленной на станции «Ниноцминда» железной дороги БТК.

Железная дорога БТК, торжественное открытие которой состоялось 30 октября, построена на основании азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году. В рамках проекта построилась железнодорожная линия от станции Ахалкалаки в Грузии до железнодорожной станции в городе Карс.

Общая протяженность БТК составляет 826 километров. С начала эксплуатации БТК на первом этапе предполагается перевозить один миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов, на втором этапе объем грузоперевозок может достигнуть 17 миллионов тонн и двух миллионов пассажиров в год.






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