Еще трое человек задержаны по обвинению в кражах с железной дороги БТК

19.12.2017 18:51 Трое человек задержаны в регионе Самцхе-Джавахети по обвинению в краже, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.



Следствие утверждает, что обвиняемые систематически крали бытовую технику и другие предметы, предназначенные для строящейся железнодорожной станции Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в селе Карцахи.

При обыске квартир задержанных полицейские обнаружили и изъяли водонагреватели, 11 упаковок керамической плитки, семь радиаторов центрального отопления, щит с рубильниками и раковину.



Уголовное дело возбуждено по статье «кража, повлекшая значительный ущерб, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище». Обвиняемым грозит четырех до семи лет лишения свободы.

Это уже третий случай воровства имущества с железной дороги Баку-Тбилиси-Карс за последнее время.



В начале декабря полиция задержала троих человек по обвинению в краже рельсов. 17 декабря полиция сообщила об аресте еще троих человек по обвинению в краже медных проводов из дрезины, остановленной на станции «Ниноцминда» железной дороги БТК.



Железная дорога БТК, торжественное открытие которой состоялось 30 октября, построена на основании азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году. В рамках проекта построилась железнодорожная линия от станции Ахалкалаки в Грузии до железнодорожной станции в городе Карс.



Общая протяженность БТК составляет 826 километров. С начала эксплуатации БТК на первом этапе предполагается перевозить один миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов, на втором этапе объем грузоперевозок может достигнуть 17 миллионов тонн и двух миллионов пассажиров в год.















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