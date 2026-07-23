Началась полная реабилитация проспекта Руставели

23.07.2026 10:17





Началась полная реабилитация проспекта Руставели. Соответственно, движение всех видов автотранспорта по проспекту Руставели и части улицы Мераб Костава полностью ограничено.



По данным мэрии Тбилиси, на первом этапе проекта будет произведена замена подземных коммуникационных сетей. В частности, будет проведена реконструкция центральных сетей водоснабжения, канализации, ливневой канализации и газоснабжения. Также воздушные линии электроснабжения будут перенесены в подземные кабельные каналы. Будут установлены подземные урны для сбора отходов.



Кроме того, обновится проезжая часть, тротуары, будет уложено асфальтное покрытие, полностью будет заменена сеть наружного освещения. Будут установлены новые опоры освещения с LED-системами.



Будут проведены работы по озеленению.



«Особое внимание будет уделено безопасности и комфорту пешеходов - будут организованы надземные пешеходные переходы, установлены новые дорожные знаки и нанесены горизонтальные указатели.



Инфраструктура проспекта будет полностью адаптирована для людей с ограниченными возможностями», - говорится в заявлении мэрии.



Работы завершатся к концу ноября.



Общая стоимость проекта составляет до 50 миллионов лари.





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