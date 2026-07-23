В Батуми усилили круглосуточный контроль за шумом

23.07.2026 11:19





В туристический сезон муниципальная инспекция Батуми ведёт мониторинг акустического шума 24 часа в сутки.



При превышении допустимого уровня шума жители могут звонить по номеру 598 85 15 20. После обращения оперативная группа муниципальной инспекции выедет по указанному адресу, измерит уровень шума специальным прибором и при подтверждении нарушения оштрафует ответственное лицо.



Контроль не распространяется на строительные работы, которые проводятся в дневное время — с 08:00 до 23:00, а также на мероприятия, согласованные с муниципалитетом.



С начала года в Батуми поступило 94 сообщения о превышении норм шума. В 24 случаях нарушителей оштрафовали.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





