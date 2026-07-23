|
|
|
В Батуми усилили круглосуточный контроль за шумом
23.07.2026 11:19
В туристический сезон муниципальная инспекция Батуми ведёт мониторинг акустического шума 24 часа в сутки.
При превышении допустимого уровня шума жители могут звонить по номеру 598 85 15 20. После обращения оперативная группа муниципальной инспекции выедет по указанному адресу, измерит уровень шума специальным прибором и при подтверждении нарушения оштрафует ответственное лицо.
Контроль не распространяется на строительные работы, которые проводятся в дневное время — с 08:00 до 23:00, а также на мероприятия, согласованные с муниципалитетом.
С начала года в Батуми поступило 94 сообщения о превышении норм шума. В 24 случаях нарушителей оштрафовали.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна