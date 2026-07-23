Стала известна причина, по которой по молодым людям в Тбилиси открыли огонь

23.07.2026 11:17





Причиной вчерашней стрельбы в тбилисском районе Вера стал конфликт между матерью задержанного Ники Капанадзе и компанией молодых людей.



Она сделала им замечание из-за автомобиля, припаркованного у их дома, после чего, как утверждается, Капанадзе открыл огонь, сообщают СМИ.



В машине находились четыре человека: трое получили огнестрельные ранения, водитель не пострадал. Ещё один пострадавший был ранен случайной пулей, когда ехал в такси.



Сам Ника Капанадзе находится в клинике после задержания.



МВД Грузии заявляет, что он получил травмы, оказав вооружённое сопротивление полиции.



В клинике Helsicore сообщили, что двое пострадавших 17–18 лет успешно прооперированы. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет.



Всего в результате стрельбы пострадали четыре человека, включая двух несовершеннолетних. Один из раненых позже скончался в больнице.





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