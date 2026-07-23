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Саломе Зурабишвили: на фоне молчания правительства ЕС защищает наш суверенитет
23.07.2026 11:18
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала усилия Европейского союза, направленные на отмену признания Сирией независимости Абхазии и Цхинвальского региона.
«На фоне молчания правительства Грузии именно Европейский союз защищает наш суверенитет. Территориальная целостность Грузии не подлежит сомнению. Благодарю наших европейских партнеров», — написала Зурабишвили в социальных сетях.
Напомним, в заявлении, распространённом ранее Министерством иностранных дел Литвы говорится, что «Евросоюз и его государства-члены готовы работать с Народным собранием Сирии для достижения общих целей, в том числе для соблюдения международного права и Устава ООН путём отмены решений, принятых при Асаде, которыми было признано нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии».
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