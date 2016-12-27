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Патриарха обследовали в клинике Тодуа
27.12.2016 16:06
Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II обследовали в центре Фридона Тодуа. Как сообщает заместитель главы департамента патриархи по здравоохранению, врач патриарха Цисана Шартава, патриарх уже покинул клинику.
По ее словам, Святейший был доставлен в центр для проведения обследования, поскольку ощущал небольшой дискомфорт из-за желчнокаменной болезни.
«Для превенции мы провели исследования и увидели, что желчный пузырь раздражен. Специалисты обсудят, выяснится, изменится ли тактика лечения. Он сам встал и уже возвращается в патриархию. На фоне вирусной инфекции могут активизироваться, быть спровоцированными все возможные осложнения. Поэтому для профилактики проведено обследование», - сообщила Шартава.
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