Патриарха обследовали в клинике Тодуа

27.12.2016 16:06 Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II обследовали в центре Фридона Тодуа. Как сообщает заместитель главы департамента патриархи по здравоохранению, врач патриарха Цисана Шартава, патриарх уже покинул клинику.



По ее словам, Святейший был доставлен в центр для проведения обследования, поскольку ощущал небольшой дискомфорт из-за желчнокаменной болезни.



«Для превенции мы провели исследования и увидели, что желчный пузырь раздражен. Специалисты обсудят, выяснится, изменится ли тактика лечения. Он сам встал и уже возвращается в патриархию. На фоне вирусной инфекции могут активизироваться, быть спровоцированными все возможные осложнения. Поэтому для профилактики проведено обследование», - сообщила Шартава.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

