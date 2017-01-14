Патриархия Грузии просит допустить представителей ЮНЕСКО в Абхазию

14.01.2017 14:15 Патриархия Грузии призывает власти страны обеспечить мониторинг ЮНЕСКО за состоянием памятников культуры в Абхазии и Цхинвальском регионе.



Патриархия распространила заявление в связи с уничтожением российскими оккупационными силами археологического и архитектурного памятника у села Цебельда в Гульрипшском районе Абхазии.



«Мы все должны объединится, чтобы ничего не угрожало крепости в Цебельда и подобное случившемуся не повторялось. Вместе с тем, мы считаем необходимым, чтобы наши власти нашли путь, чтобы при помощи специалистов ЮНЕСКО осуществлялся мониторинг исторических памятников в Абхазии и в Цхинвальском регионе, так как у грузинских специалистов нет возможности охранять и реставрировать их», — говорится в заявлении.



Согласно информации источников, 3 января российские военные с целью подготовки полигона в селе Цебельда уничтожили городище VIII-IX веков, некрополь, старинную церковь, а также кладбище поляков середины XX века.



Сухумские власти передали территорию вокруг села Цебельда в управление ФСБ России в 2011 году. Спустя некоторое время там началось строительство военного полигона. Поданным абхазских СМИ, все работы на месте курировал начальник полигона Виктор Грищенко.



Местные жители были потрясены случившимся и настояли на приостановке работ. По словам специалистов, снесенные бульдозерами исторические памятники уже не подлежат восстановлению. Они также заявляют, что проводимые на данной территории военные учения угрожают сохранности Цебельдинской крепости, которая находится поблизости.

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/49178-2/#t20c















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