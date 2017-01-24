Спецоперация «Сухуми» и освобожденная украинская земля

24.01.2017 13:36 «Грузинский легион», входящий в состав 25-го батальона 54-й бригады украинской армии провел в Донбассе еще одну успешную операцию под названием «Сухуми». В результате этой операции пророссийские сепаратисты потеряли 5-километровый участок в направлении населенного пункта Светлодарск. Уникальность этого события заключается и в том, что спланированная грузинскими добровольцами спецоперация была проведена без потерь и без единого выстрела. Резонансные события в разных частях мира оставили на втором плане события на юго-востоке Украины, но боевые действия в Донбассе продолжаются, к тому же интенсивность стрельбы возрастает.



В грузинском обществе события на юго-востоке Украины вызывают высокий интерес, что обусловлено тем фактом, что в составе украинской армии воюют десятки грузин. «Мы были первой съемочной группой, которая вошла на освобожденную грузинами от сепаратистов территорию. На данном этапе ведется ее укрепление, что не так легко делать в 29-градусный мороз. Но южные, кавказские ребята, которые приехали из страны с лучшими виноградниками в мире, прекрасно справляются с этой работой. Они воюют за нас, за Украину!» - пишет на своей странице в Facebook украинский тележурналист Андрей Цаплиенко. О деталях спецоперации «Сухуми» газете «Резонанси» рассказал боец «Грузинского легиона» Шота Кеделашвили. По его словам, операция долго и тщательно планировалась, потому что ее успешное проведение имело для украинской стороны большое стратегическое значение.



Операцию полностью спланировали грузины, поэтому она называлась «Сухуми». Место, которое они контролировали, представляло собой плацдарм, откуда разведывательно-диверсионные группы могли вторгаться на контролируемые правительственными войсками территории. Также там были замечены контрабандисты, которые перевозили через это место свои товары. Мы перекрыли им этот путь. Мы тихо окружили их, а они поняли, что оставаться там больше не имеет смысла, неожиданно собрались и отступили. В качестве трофеев нам досталось определенное количество боеприпасов», - рассказал Шота Кеделашвили. По его словам, донецкие и луганские сепаратисты систематически нарушают мирный договор, заключенный в феврале 2015 года в Минске. Часто случаются и артиллерийские бомбардировки.



«Операция «Сухуми» была проведена при поддержке сил мотострелкового батальона 17-й танковой бригады и 2-го батальона 54-й бригады. Примечательно, что на прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко, который посещал зону АТО, наградил несколько украинских военнослужащих. Среди них был и член «Грузинского легиона» Джаба Лелашвили.



В боях на юго-востоке Украины «Грузинский легион» участвует с осени 2014 года. На их счету десятки успешных спецопераций. На данном этапе они числятся в составе 25-го батальона 54-й бригады и несут контрактную службу. К этому времени в боях с пророссийскими сепаратистами погибло шесть граждан Грузии.















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