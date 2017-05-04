Кабмин Совета Европы принял беспрецедентное решение по конфликтам в Грузии - Гогуадзе

04.05.2017 16:31 Кабинет министров Совета Европы принял беспрецедентное решение, считает член парламентского большинства парламента Грузии Нино Гогуадзе. Решение касается конфликтов на территории Грузии.





"Важное решение принял вчера комитет министров Совет Европы. Можно сказать, что после 1999 года, как Грузия присоединилась к этой организации, такой важный документ в отношении конфликтов Грузии никогда не принимался. Это действительно беспрецедентное решение, когда комитет министров Совета Европы однозначно зафиксировал свою позицию о том, что Грузия не может распространять свою легитимную юрисдикцию на свои территории из-за того, что на этих территориях осуществляются незаконные действия России, так как российские вооруженные силы размещены на территории Грузии. Представители европейских стран отметили, что они никогда не признают независимости Абхазии и Цхинвали. Они также говорили о нарушениях прав человека на этих территориях. К сожалению, мы знаем, что не один такой факт происходит там и ответственность возлагается на Россию", - заявила Гогуадзе.





Комитет заместителей министров Совета Европы обсудил ситуацию на оккупированных территориях Грузии и было принято беспрецедентное решение. Основанием для этого послужили решения от 2014,2015 и 2016 годов. Европейские страны еще раз выразили твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и заострили внимание на ответственности России, которая осуществляет фактический контроль на оккупированных территориях Грузии.















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