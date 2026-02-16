|
Грузия не обсуждала с Россией восстановление дипотношений - Кобахидзе
16.02.2026 16:24
Власти Грузии не вели переговоров с российской стороной по вопросу восстановления дипломатических отношений или железнодорожного сообщения, заявил в понедельник грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Российский вице-премьер Алексей Оверчук 12 февраля заявил, что рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между РФ и Грузией через Абхазию.
"У нас не было коммуникаций в связи с этим. Если будет что-то новое в этом направлении, мы сами представим соответствующую информацию обществу", - заявил Кобахидзе, отвечая на вопрос журналиста о том, была ли у грузинской стороны "неофициальная" коммуникация с российской по вопросу восстановления дипломатических отношений или железнодорожного сообщения.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью. Дипотношения были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года оккупировала, а затем признала суверенитет Абхазии и т.н. Южной Осетии.
