Тендер на проектирование и строительство трамвайной линии завершится 31 марта

16.02.2026 16:29





«Тендер на проектирование и строительство трамвайной линии завершится 31 марта», — сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства Тбилиси.



По его словам, в тендерной документации выявилась необходимость корректировки технических параметров и процедур, а мэрия Тбилиси объявила новый тендер для привлечения большего числа квалифицированных иностранных компаний.



«Транспортная компания Тбилиси» объявила тендер на проектирование и строительство трамвайной линии 21 октября 2025 года. В ходе проведения тендера проявился большой интерес со стороны иностранных квалифицированных компаний, активно уточнялись необходимые технические параметры и процедуры. Для реализации строительства трамвая возникла необходимость внесения корректировок в технические параметры и процедуры тендерной документации. В связи с этим было принято решение о приостановке текущего тендера и объявлении нового тендера с соответствующими изменениями, который 13 февраля текущего года был объявлен по правилам закупок Азиатского банка развития (ADB). Эти изменения способствуют тому, чтобы как можно больше квалифицированных иностранных компаний проявили интерес к реализации данного проекта. Дата завершения тендера — 31 марта. Изменения не затронули бюджет проекта и сроки его выполнения», — отметил Каха Каладзе.



Что касается самого проекта, по словам мэра Тбилиси, тендер предусматривает составление необходимой проектно-сметной документации и выполнение строительных и монтажных работ для строительства трамвайной линии, соединяющей районы Диди Дигоми и Дидуби.



«Трамвайная линия начнется в районе слияния 3-го и 4-го микрорайонов Диди Дигоми, пройдет через проспект Давида Агмашенебели и массив Дигоми и соединится с территорией станции метро «Дидуби». Назначение трамвайной линии — соединить жилой район Диди Дигоми с линией метрополитена и тем самым обеспечить быструю связь с центром города. Протяженность линии ориентировочно составит 7,5 км, будет предусмотрено 11 остановок», — отметил мэр.



Каха Каладзе добавил, что тендер, кроме проектирования и строительства линии, включает обустройство соответствующего трамвайного депо.



«Трамвайное депо рассчитано на обслуживание и эксплуатацию 10 (+1) составов трамвая. В депо будут построены главный и вспомогательный (аварийно-эвакуационный) въезды-выезды, крытая стоянка для трамвайных составов, административное здание, производственное здание (сервисный центр), прачечная, складские помещения в соответствии с категорией. Будет устроена вся необходимая инженерная инфраструктура и сети для полноценного функционирования трамвайной линии», — сказал Каха Каладзе.



По его словам, срок реализации проекта составляет 36 месяцев с момента подписания контракта, а стоимость проекта составит 416 592 000 лари.





