Цихелашвили: Трубопровод Баку-Супса будет работать без задержек

28.07.2017 14:23 «Для нас абсолютно приоритетно, чтобы трубопровод [Баку-Супса] работал без задержки» - заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили в связи с тем, что определенная часть трубопровода у линии оккупации оказалась за пределами т.н. границы.



По ее словам, государство делает все для того, чтобы, несмотря на то, что определенная часть оказалась на оккупированной территории, у в работе нефтепровода не возникло проблем.



"Это не новое явление, соответственно, все рассмотрения в связи с этим уже состоялись, провели, и, разумеется, для нас абсолютно приоритетно, чтобы трубопровод работал без задержки. Это так происходит, и так и будет продолжаться и впредь. Там многосторонние интересы, это весьма важный стратегический объект, и естественно, государство предпринимает все меры, чтобы соблюдать безопасность, и это так и будет работать"- заявила государственный министр.



Напомним, что российский оккупационный режим в Цхинвальском регионе постоянно передвигает линию оккупации вглубь территории Грузии. После одного из таких передвижений часть трубопровода оказалась на оккупированной территории.















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