TBC начинает розыгрыш денежных переводов для эмигрантов

13.10.2026 12:52









Кампания продлится с 1 октября по 31 декабря включительно, и в ее рамках будет определено 96 победителей.



Для участия в розыгрыше клиенту необходимо отправить на свое имя денежный перевод на сумму не менее 100 единиц через одну из систем денежных переводов (Western Union, Ria, MoneyGram, Intel Express, Rico Gram) и обналичить его в интернет- или мобильном банке TBC. Каждый обналиченный перевод представляет собой дополнительный шанс на победу.



В рамках розыгрыша ежедневно разыгрывается 500 лари, ежемесячно — 5 000 лари, а 31 декабря — главный приз, суперприз в размере 25 000 лари.



Для получения подробной информации перейдите по ссылке: TBC предоставляет гражданам Грузии, проживающим за рубежом, возможность принять участие в розыгрыше денежных переводов и выиграть суперприз — 25 000 лари, а также другие денежные призы.Кампания продлится с 1 октября по 31 декабря включительно, и в ее рамках будет определено 96 победителей.Для участия в розыгрыше клиенту необходимо отправить на свое имя денежный перевод на сумму не менее 100 единиц через одну из систем денежных переводов (Western Union, Ria, MoneyGram, Intel Express, Rico Gram) и обналичить его в интернет- или мобильном банке TBC. Каждый обналиченный перевод представляет собой дополнительный шанс на победу.В рамках розыгрыша ежедневно разыгрывается 500 лари, ежемесячно — 5 000 лари, а 31 декабря — главный приз, суперприз в размере 25 000 лари.Для получения подробной информации перейдите по ссылке: Поощрительный розыгрыш денежных переводов для эмигрантов.





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