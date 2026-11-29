За 10 месяцев 2026 года в бюджет Батуми поступило почти 27 млн лари от штрафов
Согласно отчёту, представленному мэрией городскому собранию, с января по октябрь в бюджет Батуми от штрафов поступило 26 989 700 лари.
В отчёте не уточняется, за какие именно нарушения были выписаны штрафы. Однако, судя по прошлогодним данным, можно предположить, что и в этом году основная часть этой суммы приходится на нарушения правил дорожного движения.
За весь 2025 год в бюджет города от штрафов поступило 19 602 300 лари, из которых:
- 13 676 000 лари — за нарушение правил дорожного движения;
- 271 600 лари — за безбилетный проезд;
- 56 100 лари — за нарушение правил остановки автомобилей.
Согласно предварительному проекту бюджета на 2027 год, мэрия планирует получить от штрафов ещё 24 млн лари.
Что касается других поступлений в бюджет Батуми за 10 месяцев 2026 года:
- 53 979 200 лари — сборы с игорного бизнеса;
- 24 млн лари — строительные сборы;
- 11 579 300 лари — процентные доходы;
- 2 480 500 лари — доходы от сдачи городского имущества в аренду.
Общий объём административных сборов и платежей составил 84 489 700 лари.
Всего за десять месяцев 2026 года в бюджет Батуми поступило 388 954 100 лари, что составляет 76% от годового плана.
Из этой суммы:
▪️ 125 510 800 лари (32,3%) — налоговые поступления; ▪️ 124 933 800 лари (32,1%) — гранты и финансовая помощь;
▪️ 131 804 100 лари (33,9%) — прочие неналоговые доходы;
▪️ 6 705 300 лари (1,7%) — поступления от приватизации имущества.
При этом план по прочим неналоговым доходам за десять месяцев выполнен на 114%.
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