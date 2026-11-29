Согласно отчёту, представленному мэрией городскому собранию, с января по октябрь в бюджет Батуми от штрафов поступило 26 989 700 лари.

В отчёте не уточняется, за какие именно нарушения были выписаны штрафы. Однако, судя по прошлогодним данным, можно предположить, что и в этом году основная часть этой суммы приходится на нарушения правил дорожного движения.

За весь 2025 год в бюджет города от штрафов поступило 19 602 300 лари, из которых: