Тамар Иоселиани: Ж/д Баку-Тбилиси-Карс — успешный пример регионального сотрудничества
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является успешным примером регионального сотрудничества. Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани на проходящем в Лондоне форуме по финансированию инфраструктуры между Великобританией, Центральной Азией и Южным Кавказом.
По ее словам, в результате модернизации проекта годовая грузоподъемность была увеличена с 1 до 5 млн тонн.
«Наша общая цель — чтобы Средний коридор функционировал как единая, интегрированная транспортная система. Мы уже предпринимаем конкретные практические шаги в этом направлении: созданы совместные мультимодальные транспортные услуги, и мы работаем над внедрением единого тарифного подхода, синхронизацией железнодорожных и морских перевозок, упрощением процедур пересечения границы и внедрением совместимых цифровых систем», — сказала замминистра.
Она напомнила, что согласно последнему отчету Всемирного банка, к 2040 году грузооборот по Среднему коридору может увеличиться в 4 раза по сравнению с 2023 годом, а время транзита — сократиться на две трети.
Т. Иоселиани отметила, что долгосрочная экономическая ценность Среднего коридора заключается в привлечении новых инвестиций, развитии промышленности, создании дополнительной экономической ценности и расширении возможностей для местных предприятий по выходу на новые рынки.
«Наша политика основана на осуществлении инвестиций в инфраструктуру в ожидании роста спроса. К 2032 году мы планируем инвестировать около семи миллиардов долларов США в развитие транспортной инфраструктуры Грузии», — отметила замминистра.
Она также уделила особое внимание проекту глубоководного порта Анаклия, который, по ее мнению, имеет стратегическое значение не только для Грузии, но и для всего региона, в том числе в контексте Среднего коридора.
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