Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является успешным примером регионального сотрудничества. Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани на проходящем в Лондоне форуме по финансированию инфраструктуры между Великобританией, Центральной Азией и Южным Кавказом.

По ее словам, в результате модернизации проекта годовая грузоподъемность была увеличена с 1 до 5 млн тонн.

«Наша общая цель — чтобы Средний коридор функционировал как единая, интегрированная транспортная система. Мы уже предпринимаем конкретные практические шаги в этом направлении: созданы совместные мультимодальные транспортные услуги, и мы работаем над внедрением единого тарифного подхода, синхронизацией железнодорожных и морских перевозок, упрощением процедур пересечения границы и внедрением совместимых цифровых систем», — сказала замминистра.