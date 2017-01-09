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Срок договора Грузии с "Газпромом» истек, стороны все еще не договорились о новых условиях


09.01.2017   12:17
Срок контракта, подписанного в минувшем году между грузинской стороной и российским "Газпром-экспортом" истек 31 декабря, однако стороны до настоящего времени не договорилась о новых условиях. По заявлению заместителя министра энергетики Мариам Валишвили "Бизнесконтракту", грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией.

По ее словам, транзит природного газа на данное время осуществляется в обычном режиме, но в условиях нового контракта грузинская сторона хочет достичь максимального результата. По словам Валишвили, максимальным результатом, возможно, будет монетизация оплаты цены транзита, однако на приемлемых условиях, или возвращение к действующему в прошлом году контракту.

В Министерстве энергетики не могут конкретизировать, когда состоится очередная рабочая встреча с "Газпром-экспортом", но предполагают, что она произойдет в скором времени.

В ведомстве пояснили, что срок контракта, который включал как закупку, так и транзит газа, истек в конце минувшего года.

Напомним, грузинская сторона провела последнюю встречу с "Газпром-экспортом" 23 декабря. Грузия за транзит природного газа через свою территорию получает 10% от общего объема, и грузинская сторона хочет остаться на этих же условиях.







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